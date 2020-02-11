Шойгу: Россия нарастила число высокоточных крылатых ракет в 30 раз
Министр обороны Сергея Шойгу рассказал о кардинальном реформирование вооруженных сил за последние восемь лет - систем связи и высокоточных вооружений. По его словам, с 2012 года арсенал сверхточных крылатых ракет в российской армии вырос более чем в 30 раз, а число носителей - более чем в 12.
Об этом глава оборонного ведомства заявил на открытии оперативно-мобилизационного сбора с командованием вооруженных сил. Как отметил Шойгу, повышенными темпами войска оснащаются высокоточным оружием большой дальности трёх вариантов базирования - наземного, воздушного и морского.
По словам министра, у нас в стране расходы на оборону меньше чем в США, но они более эффективны. Шойгу также сообщил о начале поставок в армию самой современной военной технике, созданной на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, передает РЕН ТВ.
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