Шойгу прибыл на манёвры в Китай

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой совместных российско-китайских учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Кроме того, в рамках визита, запланированы переговоры Шойгу с коллегой из КНР Вэй Фэнхэ.

Манёвры проводятся на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая и будут продолжаться до 13 августа. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники. Россия, в частности, направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края.

В ходе манёвров уже проведена разведка с целью выявления укрепленных пунктов условного противника, отработаны отдельные эпизоды активной части учения. Российская и китайская боевая авиация нанесли удар по условному противнику.

