Шойгу назвал число привившихся от коронавируса военнослужащих

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российской армии не допущено массовой заболеваемости коронавирусом и количество выявленных случаев стабильно снижается, сообщает РИА Новости.

По его словам, более 370 тысяч военнослужащих уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, а первый компонент вакцины получили более 425 тысяч человек, в том числе 75 тысяч курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций.

Министр добавил, что объёмы поставок вакцины позволят привить не только всех военнослужащих, но и членов их семей, а также гражданский персонал.

Ранее Шойгу распорядился о вакцинации всех сотрудников военных комиссариатов, которые принимают участие в стартовавшем 1-го апреля весеннем призыве в армию, сообщает телеканал «360». В частности, к работе будут допущены только те, кто сделал прививку и у кого выработались антитела.

