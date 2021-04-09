Шойгу: Минобороны расширит линейку военных роботов

В Москве сделать прививку от COVID-19 можно будет во всех флагманских центрах «Мои Документы»

В столице еще 1 989 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса

Ефимов: Уровень безработицы в Москве – один из самых низких среди мировых столиц

Главархив примет на хранение фотопленки из семейных архивов москвичей

Первый всероссийский космический диктант пройдет на ВДНХ 11 апреля