Шойгу: Минобороны расширит линейку военных роботов
Министерство обороны РФ продолжит работы над расширением линейки военных роботов, передает РИА Новости слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, это будут тяжелые работы для разминирования, радиационной и химической разведки, а также надводные и подводные роботы.
Как сообщалось ранее, новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается для российских Вооруженных сил на базе семейства роботов «Уран». Первые образцы устройства появятся уже в следующем году.
В российскую армию уже поставляются модели роботов линейки «Уран» - «Уран-6» для разминирования, ударный комплекс «Уран-9» и противопожарный «Уран-14».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru