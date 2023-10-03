Шойгу: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию
В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, в российских Вооруженных силах достаточно военнослужащих, чтобы проводить спецоперацию.
Шойгу уточнил, что только в сентябре больше 50 тысяч человек заключили контракт с Минобороны. С начала этого года больше 335 тысяч человек подписали контракт или пришли добровольцами на службу, отметил глава оборонного ведомства.
Ранее Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. В перечень вошли ВИЧ, гепатиты C и B, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru