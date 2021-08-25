Самолёты Минобороны РФ вывезли из Афганистана граждан России и стран-членов ОДКБ
Четыре самолёта военно-транспортной авиации Минобороны РФ вылетели из столицы Афганистана Кабула и в настоящий момент летят в Россию, сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что на борту находятся граждане России, Узбекистана и Украины, а также граждане стран-членов ОДКБ: Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.
Ранее около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию, сообщает Газета.ру. Уточняется, что это граждане с российским паспортом, видом на жительство или рабочей визой, а также студенты.
Боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Президент Гани сложил полномочия и бежал из страны.
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