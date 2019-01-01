«Ржев» и «Удомля» унесут Тверь в Тихий океан

В Комсомольске-на-Амуре 1 июля прошла торжественная церемония закладки двух малых ракетных кораблей (МРК) для Тихоокеанского флота. Новые корабли получили названия в честь городов в Тверской области «Ржев» и «Удомля». Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

Ожидается, что «Удомля» и «Ржев» войдут в строй после 2020 года. Их строительство будет вестись в рамках контракта, которое российское министерство обороны заключило на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что имена многих выдающихся флотоводцев связаны с тверской землей.

«Мы гордимся тем, что в состав ВМФ России входят атомный подводный крейсер “Тверь” и малый ракетный корабль “Вышний Волочек”», — сказал он.

Отметим, длина МРК проекта 22800 составляет 67 метров, осадка – 4 метра, а ширина – 11 метров. Судно было спроектировано центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли оборудованы дизель-электрической установкой и могут развивать скорость хода до 30 узлов с дальность плавания в 2,5 тысячи миль.

На вооружении у МРК состоят 76-мм автоматическое универсальное орудие и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М», а также ударный комплекс крылатых ракет «Калибр-НК».

