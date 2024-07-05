«Ростех» заявил о поставке Минобороны Индии 35 тысяч автоматов АК-203

Минобороны Индии получило 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, выпущенных на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Российско-индийское совместное предприятие... зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203», — подчеркнули в организации, напомнив, что учредителями предприятия со стороны РФ являются «Рособоронэкспорт» и «Калашников».

По данным «Ростеха», АК-203 производят в Индии на сертифицированном оборудовании, соблюдая эксклюзивные российские технологии. Как отметил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, для повышения степени локализации на завод в индийском Амети отгрузили необходимое имущество и полностью оборудовали производственные мощности.

Ранее «Рособоронэкспорт» организовал в Индии производство выстрелов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом, пишет RT.

