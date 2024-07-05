«Ростех» заявил о поставке Минобороны Индии 35 тысяч автоматов АК-203
Минобороны Индии получило 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, выпущенных на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Российско-индийское совместное предприятие... зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203», — подчеркнули в организации, напомнив, что учредителями предприятия со стороны РФ являются «Рособоронэкспорт» и «Калашников».
По данным «Ростеха», АК-203 производят в Индии на сертифицированном оборудовании, соблюдая эксклюзивные российские технологии. Как отметил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, для повышения степени локализации на завод в индийском Амети отгрузили необходимое имущество и полностью оборудовали производственные мощности.
Ранее «Рособоронэкспорт» организовал в Индии производство выстрелов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом, пишет RT.
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