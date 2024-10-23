Ростех: Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник

Случай успешного поражения беспилотника противника ракетой «Вихрь» впервые зафиксирован специалистами. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«"Вихрь" ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя», — отметили в организации.

Как подчеркнули в «Ростехе», произошедшее показывает, что характеристики точности и управляемости, заложенные в ракету, позволяют боеприпасу поражать не входящие в число типовых целей малоразмерные объекты.

Ракету «Вихрь» разработал холдинг «Высокоточные комплексы», производит ее концерн «Калашников». Боеприпас используют для уничтожения бронетехники в том числе в укрытиях либо в движении, поражения огневых точек, замаскированных или защищенных объектов.

Ранее «Ростех» сообщил, что входящая в госкорпорацию Объединенная авиастроительная корпорация передала российской армии новую партию бомбардировщиков Су-34, напоминает РЕН ТВ.

