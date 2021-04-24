Россия закрыла часть Черного моря для иностранных судов
Россия с субботы приостанавливает право на мирный проход для зарубежных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии министерства обороны РФ.
Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. Все планируемые к закрытию зоны находятся внутри территориальных вод России и не будут препятствовать проходу судов через Керченский пролив.
Из-за решения об ограничении движения судов МИД Украины выразило протест России, отметив, что проход кораблей приостановили якобы под предлогом проведения военных учений.
В свою очередь, в Госдепартаменте США обвинили Москву в «создании препятствий работе портов Украины в Азовском море», а в Евросоюзе призвали отменить решение, отметив, что закрытие ряда районов Черного моря «еще больше дестабилизирует ситуацию».
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