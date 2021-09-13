Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми

Российские роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта" были впервые применены в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных стратегических учениях «Запад-2021», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что на полигоне Мулино роботы «Уран-9», вооружённые ракетными комплексами «Атака», реактивными пехотными огнемётами, а также 30-миллиметровыми пушками и пулемётами, «вели боевые действия» против живой силы и техники условного противника.

Роботы «Нерехта», в список вооружения которых входят 12,7-миллиметровый пулемёт «Корд» и 30-миллиметровый гранатомёт АГ-30М, использовались для разведки и огневой поддержки подразделений.

Ранее на полигон Мулино в Нижегородской области прибыл президент России Владимир Путин, который будет следить за стратегическими учениями «Запад-2021».

