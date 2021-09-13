Путин прибыл в на полигон «Мулино» на учения «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где будет следить за стратегическими учениями «Запад-2021». Основной этап совместных российско-белорусских манёвров проходит на полигоне Мулино.

В учениях также задействованы подразделения вооружённых сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. На данном этапе они отрабатывают совместные действия по отражению атаки условного противника, организации манёвренной обороны, нанесению огневого удара и разгрому его группировки.

Учения проходят на территории от Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В общей сложности в манёврах принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе почти 300 танков, около 250 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

На территории Белоруссии задействовано около 13 тысяч человек, в том числе до 2,5 тысячи российских военных, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, свыше ста орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

