Россия успешно испытала новую противоракету системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали новую ракету системы ПРО. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган ... успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, испытания подтвердили характеристики противоракеты. Боевые расчеты выполнили поставленную задачу и поразили условную цель «с заданной точностью», отмечает RT.

Новая противоракета предназначена для защиты от атак средств воздушно-космического нападения. Оружие может перехватывать ядерные боеголовки и гиперзвуковые летательные аппараты в ближнем космосе и стратосфере, уничтожать спутники, отмечает Ura.ru.

