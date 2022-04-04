Россия создаст нетрадиционные виды вооружения
Российская Федерация намерена создать нетрадиционные виды вооружения. Речь идёт о кинетическом оружии, направленной энергии, роботизированных комплексов, а также систем управления с применением искусственного интеллекта. Такие планы уже заложены в проект новой государственной программы вооружения (ГПВ), доложил президенту РФ Владимиру Путину заместитель председателя правительства Юрий Борисов.
По словам вице-премьера, работа по формированию исходных данных для очередной ГПВ уже закончена. Программа будет свёрстана к середине 2023 года и представлена на утверждение президента, верховного главнокомандующего. Борисов также рассказал о работе кабинета министров по ускорению темпов и объемов импортозамещения.
В сентябре 2021 года стало известно о первом применении военными РФ боевых роботов в составе общевойсковых подразделений. Роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» прошли апробацию в ходе учений «Запад-2021».
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