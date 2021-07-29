Россия перебросит войска на учения у узбекско-афганской границы
Россия начала передислокацию военных в регион совместных с Узбекистаном учений у границы с Афганистаном. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что военнослужащие перегруппируются на полигон «Термез» в Сурхандарьинской области (Узбекистан).
В пресс-службе ЦВО уточнили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные «погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез».
В учениях на афганской границе примут участие около тысячи российских военных. Маневры пройдут в три этапа: вооруженные силы РФ Узбекистана и Таджикистана отработают совместную операцию по ликвидации террористических бандформирований, уничтожение вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а также проведут тренировку по защите госграницы.
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