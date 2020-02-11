Россия оснастит ПВО военную базу в Киргизии после беспилотников
В планах России – размещение на своей военной базе в Киргизии комплекса противовоздушной обороны. Об этом проинформировал статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
При этом, по его словам, еще раньше, в самое ближайшее время, российская военная база будет оснащена группировкой беспилотных летательных аппаратов. Уже на следующем этапе там будут развернуты средства ПВО, передает РИА Новости.
Николай Панков также сообщил, что инфраструктура аэродрома Кант российской базы в Киргизии будет серьёзным образом реконструирована, отмечает RT.
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