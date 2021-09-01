Россия начала военную инспекцию на территории Финляндии

Инспекция с участием представителей России началась на одном из военных объектов в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

Отмечается, что РФ проводит инспекцию «с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение ВВС Финляндии - НСН)». Группа оценки состоит из трех человек, имеющих дипломатический статус.

Цель визита представителей РФ — установить, соответствует ли отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии с получаемыми группой оценки данными, отмечает RT.

