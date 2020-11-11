Россия может создать военно-морскую базу в Судане
Российская Федерация собирается развернуть в Судане пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Соответствующее соглашение одобрил председатель правительства Михаил Мишустин.
Премьер-министр распорядился представить предложение о подписании договора президенту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Инициатором такого соглашения выступило министерство обороны РФ. Документ согласован с министерством иностранных дел, Верховным судом, Генеральной прокураторой и Следственным комитетом РФ. Суданская сторона также предварительно одобрила соглашение.
Такая военно-морская база даст возможность держать под контролем Красное море и Суэцкий канал, которые связывают Средиземное море и Индийский океан. По этому водному пути осуществляется около 7% мирового морского грузооборота.
Канал также представляет собой кратчайший путь при перемещении боевых кораблей из Атлантики в Индийский и Тихий океаны и обратно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru