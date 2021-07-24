Россия доставит в Сирию более 160 тонн гуманитарной помощи
Россия доставит в Сирию более 160 тонн гуманитарных грузов, а также планирует подписание десяти межведомственных соглашений. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
«В период с 24 по 29 июля Сирийскую Арабскую Республику с рабочей поездкой посетит российская межведомственная делегация в составе свыше 230 человек, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из России на территорию Сирии будет доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению», — цитирует сообщение РИА Новости.
Акции по передаче гуманитарных грузов пройдут в семи населенных пунктах Сирии.
Также российские и сирийские ведомства намерены подписать десять соглашений и меморандумов в сферах таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества, правовой помощи, сетевой безопасности, просветительской деятельности.
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