Россия доставит в Сирию более 160 тонн гуманитарной помощи

Россия доставит в Сирию более 160 тонн гуманитарных грузов, а также планирует подписание десяти межведомственных соглашений. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«В период с 24 по 29 июля Сирийскую Арабскую Республику с рабочей поездкой посетит российская межведомственная делегация в составе свыше 230 человек, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из России на территорию Сирии будет доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению», — цитирует сообщение РИА Новости.

Акции по передаче гуманитарных грузов пройдут в семи населенных пунктах Сирии.

Также российские и сирийские ведомства намерены подписать десять соглашений и меморандумов в сферах таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества, правовой помощи, сетевой безопасности, просветительской деятельности.

