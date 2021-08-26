Российскую границу укрепят системой загоризонтных станций
Министерство обороны России развернет вдоль границы страны систему загоризонтных станций «Контейнер». Об этом рассказал генеральный директор Концерна «РТИ системы» Юрий Аношко в беседе с РИА Новости.
«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система. В рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер"», — рассказал Аношко.
Загоризонтные станции способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров, отмечает Ura.ru.
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