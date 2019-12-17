Российско-сирийские учения начались в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море, пишут Известия.

В учениях будут задействованы российские надводные корабли, ракетные катера, а также тральщики ВМС Сирии и авиация с базы «Хмеймим». Предполагается отработать в ходе маневров ряд тактических эпизодов, в том числе артиллерийские стрельбы и совместное маневрирование.



