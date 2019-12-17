Российско-сирийские учения начались в Средиземном море
17 декабря 201908:44
Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море, пишут Известия.
В учениях будут задействованы российские надводные корабли, ракетные катера, а также тральщики ВМС Сирии и авиация с базы «Хмеймим». Предполагается отработать в ходе маневров ряд тактических эпизодов, в том числе артиллерийские стрельбы и совместное маневрирование.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости
Горячие новости
- Российско-сирийские учения начались в Средиземном море
- Эрдоган продолжает торговаться. Закроет ли Турция базы США
- В Пентагоне испугались намерения Турции закрыть базу Инджирлик
- Новости за ночь: Роструд рассказал о коротких рабочих неделях 2020 года
- Новости за ночь: Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству