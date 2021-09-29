Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
Принимавшие участие в учениях «Запад-2021» российские военные покинули территорию Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
«Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», — цитирует сообщение Минобороны RT.
Церемония закрытия совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» состоялась 17 сентября. В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что в ходе маневров «органы военного управления показали сплочённость штаба и полную совместимость средств управления».
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