Российский Су-30 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик

Российский истребитель Су-30 встретил у российской границы самолёт-разведчик ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл над Чёрным морем 13 июля. Истребитель был поднят в воздух после того, как радиолокационные средства Южного военного округа заметили приближающуюся к границе России воздушную цель, которая была идентифицирована как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США.

Российский Су-30 взял американский самолёт на сопровождение, а после его разворота от российского госграницы благополучно вернулся на аэродром базирования, отметили в ведомстве.

Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сопроводили над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолёт-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США, сообщает RT.

