Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтикой

В ходе полета Су-27 не было нарушения границы РФ.

Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ, а в минувший понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Между тем, 20 сентября стало известно, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы, сообщило издание The Sunday Times.

