Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтикой

Истребитель СУ-27 был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшимся к границам РФ над Балтийском морем, сообщает РИА Новости.

«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования», - приводит агентство сообщение Национального центра управления обороной РФ.

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В ходе полета Су-27 не было нарушения границы РФ.

Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к государственной границе РФ, а в минувший понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Между тем, 20 сентября стало известно, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы, сообщило издание The Sunday Times.

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ФОТО: РИА Новости
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