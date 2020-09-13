Российских военных направят в Белоруссию на совместные учения «Славянское братство»
Подразделения ВДВ Вооруженных Сил РФ направят на плановые совместные белорусско-российские тактические учениях «Славянское братство — 2020». Они состоятся под Брестом с 14 по 25 сентября, информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», — цитирует сообщение Газета.ru.
Россия направит на учения в Белоруссию порядка 300 военнослужащих и 70 единиц боевой техники.
Напомним, 9 сентября стало известно, что власти Сербии решили заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр обороны республики Александар Вулин.
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