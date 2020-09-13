Российских военных направят в Белоруссию на совместные учения «Славянское братство»

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», — цитирует сообщение Газета.ru.

Россия направит на учения в Белоруссию порядка 300 военнослужащих и 70 единиц боевой техники.

Напомним, 9 сентября стало известно, что власти Сербии решили заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр обороны республики Александар Вулин.

