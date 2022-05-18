Российские войска начали получать боевой лазерный комплекс «Пересвет»

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в Вооруженные силы России, оружие способно выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты».

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«Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», — сообщил зампред правительства.

Борисов добавил, что в ближайшие десять лет в российские войска поступят новые образцы оружия на «новых физических принципах» – лазерного и электромагнитного широкополосного, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФОружие
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