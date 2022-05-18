Российские войска начали получать боевой лазерный комплекс «Пересвет»
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в Вооруженные силы России, оружие способно выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты».
«Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», — сообщил зампред правительства.
Борисов добавил, что в ближайшие десять лет в российские войска поступят новые образцы оружия на «новых физических принципах» – лазерного и электромагнитного широкополосного, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Песков: Трактовка однозначна, бойцы с «Азовстали» сдаются
- Минобороны: За сутки в плен сдались 694 заблокированных на «Азовстали» бойца
- Российские войска начали получать боевой лазерный комплекс «Пересвет»
- Кадыров заявил, что всегда на связи с Песковым
- Российские военные сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29
- Силуанов заявил об успешном создании российской альтернативы Visa и Mastercard
- «Большое унижение»: Пригожин оценил возможное возвращение России на «Евровидение»
- Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России
- Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни
- Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru