Российские военные протестировали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2
Российские военные впервые опробовали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020». Маневры проходят на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
Ранее на полигон для того, чтобы наблюдать за ходом учений прибыл президент РФ Владимир Путин.
В Министерстве обороны сообщили, что системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника.
Ранее в пятницу российский лидер Владимир Путин прилетел на учения под Астраханью на вертолете вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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