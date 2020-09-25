Российские военные протестировали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2

Москва вводит резервные койки для пациентов с коронавирусом Власти столицы потратят более 219 млн рублей на систему отслеживания и розыска машин Мотоциклист сбил ребёнка на севере Москвы Москвичи стали больше инвестировать в дорогую недвижимость Три новых пешеходных перехода построят через пути Московских центральных диаметров