Путин прибыл на учения «Кавказ-2020»

Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там будет проходить основной этап стратегических учений «Кавказ-2020».

Российский лидер прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, отмечает ТАСС.

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Добавим, основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» будут проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.

Командно-штабные «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии 19 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияСергей ШойгуВоенные УченияВладимир Путин
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