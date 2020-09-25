Путин прибыл на учения «Кавказ-2020»
Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там будет проходить основной этап стратегических учений «Кавказ-2020».
Российский лидер прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, отмечает ТАСС.
Добавим, основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» будут проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.
Командно-штабные «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии 19 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал».
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