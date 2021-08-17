Российские военные начали новые учения в Таджикистане

Российские военные на фоне ситуации в Афганистане начали новые учения в Таджикистане. Об этом сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В ближайший месяц военные отработают задачи по своему боевому предназначению. В частности, артиллеристы в ходе учений выполнят более 20 боевых стрельб, также специалисты в составе минометных батарей отработают задачи по уничтожению противника в горной местности.

Ранее Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения у афганской границы, участие в них приняли 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и техники, напоминает «Свободная пресса». Маневры завершились 10 августа.

