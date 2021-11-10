Российские Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках проверки единой ПВО
Россия и Белоруссия провели совместную проверку Единой региональной системы противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) Союзного государства. Об этом информирует министерство обороны РФ.
Там уточнили, что в рамках проверки совершили полёт в воздушном пространстве Белоруссии два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3. Экипажам была поставлена задача отработать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии.
Были проверены действия боевых расчетов, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в ЕРС ПВО. Руководил проверкой командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru