Российские Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках проверки единой ПВО

Россия и Белоруссия провели совместную проверку Единой региональной системы противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) Союзного государства. Об этом информирует министерство обороны РФ.

Там уточнили, что в рамках проверки совершили полёт в воздушном пространстве Белоруссии два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3. Экипажам была поставлена задача отработать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии.

Были проверены действия боевых расчетов, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в ЕРС ПВО. Руководил проверкой командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии.

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Фото: tupolev.ru
ТЕГИ:БелоруссияПВОТу-22м3
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