Российские танки получат защиту от «Джавелинов»

В российскую армию поступило новое вооружение для защиты танков – боеприпас 3ВД35, который эффективен против высокоточных средств поражения, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Боеприпас создает аэрозольные помехи, которые мешают противнику при наведении. Танк становится плохо видимым для систем с лазерным, тепловым и оптическим наведением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с американским коллегой Джо Байденом о поставках «Джавелинов» на сумму в 60 миллионов долларов.

