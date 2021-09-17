Российские танки получат защиту от «Джавелинов»
В российскую армию поступило новое вооружение для защиты танков – боеприпас 3ВД35, который эффективен против высокоточных средств поражения, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».
Боеприпас создает аэрозольные помехи, которые мешают противнику при наведении. Танк становится плохо видимым для систем с лазерным, тепловым и оптическим наведением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с американским коллегой Джо Байденом о поставках «Джавелинов» на сумму в 60 миллионов долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru