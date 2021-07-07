Российские Су-30 сопроводили самолёт ВМС США над Чёрным морем
Истребители Су-30 не допустили нарушения российской границы патрульным самолётом ВМС США над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 6 июля. Российские истребители из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота взлетели после того, как средства воздушного контроля обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель, которая была идентифицирована, как самолёт Boeing P-8 Poseidon.
Российские лётчики сопроводили американский самолёт над акваторией Чёрного моря, нарушения госграницы РФ не допущено.
Ранее российский истребитель Су-35 сопроводил над акваторией Тихого океана самолёта-разведчика RC-135 ВВС США, сообщает RT.
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