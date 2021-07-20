Российские ПВО отразили атаку израильских F-16 в Сирии

Стоящие на вооружении войск Сирии российские комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» частично отразили ракетный удар израильских истребителей F-16. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

«19 июля в период с 23:39 по 23:51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную Вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо», — цитирует контр-адмирала РИА Новости.

Отмечается, что комплексы ПВО российского производства уничтожили семь ракет. Однако одна ракета достигла цели и повредила здание научно-исследовательского центра в Сфире, провинции Алеппо.

Ранее стало известно, что авиация Израиля атаковала территорию Сирии.

