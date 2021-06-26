Российские корабли проведут ракетные стрельбы вблизи британского авианосца

Корабли постоянного соединения военно-морского флота России проведут ракетные стрельбы в Средиземном море вблизи авианосной ударной группировки Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM.

Отмечается, что учения судов ВМФ РФ с пусками ракет пройдут в субботу в 30 километрах от британской группировки, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.

Для российских кораблей закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. Согласно уведомлениям NOTAM, британская авианосная группа Британии действует в небольшом районе моря к югу от Кипра с 1 по 30 июня.

Накануне в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации воздушно-космических сил РФ.

