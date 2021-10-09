Российские и пакистанские военные на учениях штурмовали базу НВФ под Краснодаром

Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместных учений «Дружба-2021» взяли штурмом условную базу незаконного вооруженного формирования в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Маневры прошли на полигоне Молькино.

«Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному "боевиками" условному населенному пункту "Егорово" и уничтожили бронетехнику противника», — приводит RT сообщение ЮВО.

Спецназовцы провели разведку и после десантировались из вертолетов Ми-8-АМТШ, захватив объекты условного противника.

Учения «Дружба-2021» проходят с 28 сентября при участии около 200 военнослужащих из РФ и Пакистана. Цель мероприятий — обмен полученным в ходе боевых действий опытом между спецназовцами.

