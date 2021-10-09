Российские и пакистанские военные на учениях штурмовали базу НВФ под Краснодаром
Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместных учений «Дружба-2021» взяли штурмом условную базу незаконного вооруженного формирования в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Маневры прошли на полигоне Молькино.
«Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному "боевиками" условному населенному пункту "Егорово" и уничтожили бронетехнику противника», — приводит RT сообщение ЮВО.
Спецназовцы провели разведку и после десантировались из вертолетов Ми-8-АМТШ, захватив объекты условного противника.
Учения «Дружба-2021» проходят с 28 сентября при участии около 200 военнослужащих из РФ и Пакистана. Цель мероприятий — обмен полученным в ходе боевых действий опытом между спецназовцами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Российские и пакистанские военные на учениях штурмовали базу НВФ под Краснодаром
- В Великобритании рассказали, как страна «оказалась во власти Путина»
- Украинский военный эксперт предупредил Россию об «ударе в спину»
- В МИД России подтвердили дату визита замгоссекретаря США Нуланд
- Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
- Водитель автобуса избил коллегу в конкурентной борьбе за пассажиров в Саратове
- СМИ назвали дату встречи делегации США с представителями «Талибана»
- Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября
- Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу
- Саакашвили закончил тюремную голодовку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru