Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения

Подразделения вооружённых сил России прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020». Об этом информирует министерство обороны республики.

На полигон Брестский передислоцированы бойцы 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ. От Белоруссии в учении примут участие военнослужащие 38 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

В ходе совместных манёвров будут отработаны совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Кроме того, военнослужащие обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач, отмечает RT.

Это уже шестые подобные ежегодные учения: первые прошли в сентябре 2015 года в Краснодарском крае. В них также все предыдущие 5 лет принимала участие Сербия. Однако на этот раз Белград отказался направить свой контингент из-за давления Евросоюза. Как сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин, республика откажется от участия во всех войсковых учениях со своими партнерами на полгода.

