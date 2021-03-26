Российская подлодка провела ракетную стрельбу из-подо льда в Арктике
26 марта 202117:19
Российская атомная подлодка провела ракетную стрельбу из-подо льда в Арктике в ходе экспедиции, приводит ТАСС слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
Он также добавил, что впервые в истории российского флота на учениях в Арктике три российские атомные подводные лодки всплыли одновременно из подо льда на расстоянии 300 метров друг от друга по единому замыслу.
Также были проведены пуски торпеды, добавил адмирал.
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26 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru