«Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 вертолетов
«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов более чем в 20 государств. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу спецэкспортера.
«Портфель заказов... на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран», — рассказал Михеев.
Гендиректор компании указал, что одни из самых востребованных на мировом рынке машин — боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. «Рособоронэкспорт» представит воздушные суда на выставке HeliRussia 2024 10-12 июня в Москве.
Как отметил Михеев, отечественные вертолеты доказали высочайшие характеристики в реальных боевых условиях, пишет 360.ru.
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