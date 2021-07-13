Росгвардия предупредила о движении колонн военной техники на дорогах ЮФО

Росгвардия предупредила о движении воинских колонн по автодорогам Южного федерального округа (ЮФО) с 12 по 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Ростовской области.

Колонны будут передвигаться в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму, отмечает Газета.ру.

В Росгвардии обратили внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения и маневрирования около колонн военной техники.

Накануне в России стартовали крупнейшие за историю Росгвардии учения «Заслон-2021», они продлятся до 30 июля, напоминает РЕН ТВ. В маневрах примут участие воинские части и соединения из разных округов, а также подразделения территориальных управлений ведомства, пишет «Свободная пресса».

