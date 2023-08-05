РИА Новости: Скорость ударов ракет РФ вырастет с новыми системами связи
Скорость нанесения ударов отечественными подвижными ракетными комплексами увеличится благодаря новым системам связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, для российских военных разработали коротковолновые линии связи, позволяющие быстрее загружать полетные задания в комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных.
«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — отметил источник.
Военный эксперт, специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Она актуальна в случае, если средства передачи сигналов могут получить повреждения: в частности, на флоте или для ракетных комплексов. Эксперт отметил, что расширение полосы сигнала, а не наращивание количества узкополосных каналов, позволяет получить большие скорости при том же количестве техники.
«Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала», — указал Федутинов.
Ранее госкорпорация «Ростех» провела государственные испытания первого в РФ самоходного артиллерийского орудия на колесном ходу 2С43 «Мальва», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вооружение уже готовят к поставкам в войска.
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