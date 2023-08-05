РИА Новости: Скорость ударов ракет РФ вырастет с новыми системами связи

По словам собеседника агентства, для российских военных разработали коротковолновые линии связи, позволяющие быстрее загружать полетные задания в комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных.

«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — отметил источник.

Военный эксперт, специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Она актуальна в случае, если средства передачи сигналов могут получить повреждения: в частности, на флоте или для ракетных комплексов. Эксперт отметил, что расширение полосы сигнала, а не наращивание количества узкополосных каналов, позволяет получить большие скорости при том же количестве техники.

«Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала», — указал Федутинов.

Ранее госкорпорация «Ростех» провела государственные испытания первого в РФ самоходного артиллерийского орудия на колесном ходу 2С43 «Мальва», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вооружение уже готовят к поставкам в войска.

