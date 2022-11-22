РФ возобновила воздушное и морское патрулирование возле США и Канады
Россия вновь проводит патрулирование воздушного пространства у границ Северной Америки после приостановки минувшей весной. Подводные лодки также ведут морское патрулирование у берегов государств континента. Такую информацию распространил заместитель руководителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Ален Пеллетье.
NORAD - объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Российские субмарины замечены у Атлантического и Тихоокеанского побережья континента. По оценке командования, таким образом российская сторона стремится продемонстрировать свои стратегические возможности и создать угрозу для Северной Америки.
К уточнили в NORAD, дальние стратегические бомбардировщики России прилетают в регион через арктические области. Российские самолеты и корабли проводят регулярное патрулирование в разных частях земного шара без нарушения государственных границ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале нынешнего года появилось видео первого полета «собранного с нуля» сверхзвукового модернизированного ракетоносца Ту-160М – преемника советского Ту-160, который также применяется при патрулировании воздушного пространства.
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