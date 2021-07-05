Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Японское море

Французский разведывательный корабль «Дюпьи Де Лом» вошел в Японское море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпьи Де Лом" ВМС Франции», — отметили в НЦУО.



