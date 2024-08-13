Расчёты ракетных войск и артиллерии Белоруссии убыли на полигон в России
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии направляются на полигон на территории России. Там предстоит отработать взаимодействие при боевом применении.
Как передает RT, с подразделениями, в частности, будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками. Ране в Минобороны Белоруссии анонсировали совместные с РФ оперативно-тактические учения с боевой стрельбой. В них примут участие Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.
Учения пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на оборонное ведомство Белоруссии, военным подразделениям предстоит повысить уровень слаженности, а также отработать новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru