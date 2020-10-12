В минобороны Армении заявили, что сбили азербайджанский Су-25
Вооружённые силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики с помощью средств ПВО сбили в понедельник Су-25 ВВС Азербайджана, заявили в минобороны Армении.
Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян написала в своём Facebook, что под прикрытием турецких истребителей F-16, азербайджанская армия применяет вдоль границы штурмовики Су-25, один из которых был сбит в северо-восточном направлении.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о трёх сбитых армянских беспилотниках, два из которых были поражены на товузском направлении армяно-азербайджанской госграницы, а ещё один - в направлении Агдамского района.
Вооружённый конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике разгорелся 27 сентября. Не смотря на достигнутые 9 октября договорённости о перемирии, в понедельник снова появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.
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