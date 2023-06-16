Путин заявил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону
16 июня 202315:16
Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», - сказал глава государства.
Путин также утверждает, что это себя оправдывает в том числе и с экономической точки зрения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru