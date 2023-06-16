Путин заявил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

«Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», - сказал глава государства.

Путин также утверждает, что это себя оправдывает в том числе и с экономической точки зрения.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ОборонсервисВладимир Путин

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