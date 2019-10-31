Путин заявил, что новую морскую ракету «Циркон» примут на вооружение

Российский лидер Владимир Путин заявил, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет принята на вооружение. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что соответствующее заявление президент сделал в ходе визита в Калининград, где он посетил корвет «Гремящий». В частности, командир корабля показал президенту переднюю часть "Гремящего", где в перспективе могут быть размещены ракеты "Циркон".

Напомним, гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» начали испытывать в 2016 году. Достичь восьми скоростей звука удалось на испытаниях в апреле 2017 года. Ранее в эфире НСН военные эксперты обсудили возможности новейшего российского вооружения и цели, которые оно может поражать.







