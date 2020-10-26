Путин: РФ не развернет в Европе «Искандеры» при встречных шагах НАТО
Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729, которые стали поводом к выходу США из ДРСМД, при условии встречных шагов НАТО, приводятся в материалах на сайте Кремля слова президента страны Владимира Путина.
Глава государства также призвал НАТО объявить аналогичный мораторий на развертывание в Европе РСМД наземного базирования.
«Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», - сказал президент России.
Он призвал также создать механизмы контроля и взаимной проверки для снятия имеющихся вопросов по поводу этого типа вооружений.
«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области», - сказал Путин.
Ранее Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, сообщает RT.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определённым диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), утверждая, что её дальность нарушает положения ДРСМД. При этом так и не было представлено никаких доказательств этого. В ответ на демарш США Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа.
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