Путин: РФ не развернет в Европе «Искандеры» при встречных шагах НАТО

Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729, которые стали поводом к выходу США из ДРСМД, при условии встречных шагов НАТО, приводятся в материалах на сайте Кремля слова президента страны Владимира Путина.

Глава государства также призвал НАТО объявить аналогичный мораторий на развертывание в Европе РСМД наземного базирования.

«Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», - сказал президент России.