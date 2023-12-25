Путин разрешил поднять флаги на трех новых военных кораблях

Уточняется, что в состав Военно-морского флота поступили фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин».

«Ввод в состав флота новейших кораблей — ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов», — указал глава государства.

Выступая на судостроительном заводе «Северная верфь», он добавил, что в настоящее время в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

Ранее Путин провел церемонию поднятия флагов на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».