Путин разрешил поднять флаги на трех новых военных кораблях
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флагов на трёх новых военных кораблях, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в состав Военно-морского флота поступили фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин».
«Ввод в состав флота новейших кораблей — ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов», — указал глава государства.
Выступая на судостроительном заводе «Северная верфь», он добавил, что в настоящее время в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.
Ранее Путин провел церемонию поднятия флагов на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Больше половины россиян путают Санта-Клауса и Деда Мороза
- Российским адвокатам разрешили представлять интересы призывников на комиссии
- Более тысячи бесплатных сеансов представил II Фестиваль правильного кино
- «Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет
- Суд арестовал участника ещё одной «голой вечеринки» в Москве
- «Утрясли сразу»: Адвокат Киркорова об инциденте артиста с охранником
- Путин разрешил поднять флаги на трех новых военных кораблях
- СМИ: Российские операторы расширят сотрудничество с Google по трафику
- СПБ Биржа признала блокировку активов на 3 миллиарда долларов
- Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru