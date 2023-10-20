Путин расширил центральный аппарат Росгвардии
Штат центрального аппарата Росгвардии увеличили на 197 сотрудников. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Нормативный акт размещен на портале правовой информации.
В документе указана предельная штатная численность сотрудников центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Теперь она не должна превышать 2297, в том числе 1615 военнослужащих.
Сейчас в центральном аппарате работают 2100 сотрудников.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru