Путин расширил центральный аппарат Росгвардии

В документе указана предельная штатная численность сотрудников центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Теперь она не должна превышать 2297, в том числе 1615 военнослужащих.

Сейчас в центральном аппарате работают 2100 сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

