Путин призвал запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе военнослужащих на военные сборы в 2020 году. Об этом пишет Ura.ru.

Запасники должны будут пройти сборы в Вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах госохраны и ФСБ, следует из опубликованного документа. Он вступает в силу с 29 июня.

Обеспечить прохождение военных сборов поручено правительству и региональным властям.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Военные УченияВладимир Путин
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