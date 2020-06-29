Путин призвал запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе военнослужащих на военные сборы в 2020 году. Об этом пишет Ura.ru.

Запасники должны будут пройти сборы в Вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах госохраны и ФСБ, следует из опубликованного документа. Он вступает в силу с 29 июня.

Обеспечить прохождение военных сборов поручено правительству и региональным властям.

